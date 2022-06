Hoffnungsschimmer: Neue Therapie gegen Darmentzündungen

Bauchschmerzen, Durchfall, Unterversorgung von Nährstoffen bis hin zu blutigen Durchfällen. Treten diese Symptome in wiederkehrenden Intervallen auf, könnte es sich um eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED) handeln. Immer mehr Menschen leiden darunter, in Europa gibt es Schätzungen zufolge rund drei Millionen Betroffene. Tendenz steigend. Allein in Österreich leiden 40.000 Menschen an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.