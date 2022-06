Mikrobiom: Welche erstaunlichen Effekte der Darm auf die Psyche hat

Am Menschen gibt es bereits weitreichende Studien bei denen das Mikrobiom transplantiert wird. So haben Forscher sogenannte "Super Spender“ ausfindig gemacht. Ihr Mikrobiom hat vielen Patienten besonders gut geholfen. Man weiß allerdings noch nicht, warum das so ist. Es treten aber auch unerwünschte Nebenwirkungen in Studien auf – etwa, wenn Patienten nach einer Mikrobiom-Transplantation zunehmen. "Diesbezüglich fehlen uns noch ein paar Daten, bis wir die Wirkungsweise konkret vorhersagen können“, erklärt der Internist und Gastroenterologe Angermayr.

Das Mikrobiom scheint mit seinen Billionen an Mikroorganismen ein unüberschaubares Wesen zu sein, dessen Rätsel erst nach und nach entschlüsselt werden. Je mehr die Wissenschaft darüber herausfindet, desto bessere Therapien werden entwickelt. Für Adipositas-Patienten könnte eine Stuhltransplantation eines Tages eine einfache und schnelle Hilfe sein (siehe auch rechts).