Wohl bekomm's! Bier ist gut für die Darmflora bei Männern

Die Forschergruppe stellte nach dem Biertrinken für die Wissenschaft ein vielfältigeres Mikrobiom bei den Probanden in beiden Gruppen fest. Gleichzeitig hatte der Bierkonsum keine negativen Einflüsse auf das Gewicht, den Stoffwechsel oder die Herzgesundheit der Studienteilnehmer, schreiben die Forschenden in der Veröffentlichung im "Journal of Agricultural and Food Chemistry".

Obwohl Alkoholkonsum die Bakterienvielfalt verringert, hat der erhöhte Konsum von alkoholischem Bier in der Studie die Bakterienvielfalt im Darm erhöht. Bierpolyphenole scheinen also die schädliche Wirkung von Alkohol auf das Darmmikrobiom übertroffen zu haben.

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass ihre Arbeit in einer groß angelegten Studie näher beleuchtet werden sollte.