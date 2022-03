„Oma“ und „Opa“ abgefüllt: Selbstgebrautes Bier aus dem Seniorenheim

Bier ist nicht gleich Bier. Ob ober- oder untergärig, dunkel oder hell, Lager oder Märzen: Der Biervielfalt scheinen keine Grenzen mehr gesetzt. In den letzten Jahren kurbelten Craftbeer- und Mikrobrauereien die Entwicklung fleißig an, heute ist die Getränkevielfalt größer denn je.

Auch die großen und mittelständischen Brauereien im Land punkten mit neuen Produkten und international honorierter Qualität. Neben Sorte und Geschmack zählt für immer mehr Menschen inzwischen aber auch, wo, wie und von wem der traditionelle Gerstensaft zubereitet wird.

Im Burgenland wird etwa aktuell eine alte Biersorte zurück auf die Getränkekarten geholt: In der Brauerei Kobersdorf präsentierte der Lebensmitteltechnologe Roland Pöttschacher kürzlich das erste Bohnenbier Österreichs (der KURIER berichtete).

Kein „Männergetränk“

Seit vergangener Woche ist in Wien außerdem das feministische Craftbeer "Muschicraft“ erhältlich. Hinter dem einprägsamen Namen steht die ehemalige Wiener Sozialarbeiterin Anna Sophie Tschannett, die mit dem Klischee von Bier als klassisches "Männergetränk“ aufräumen will. Gebraut wird das feministische Getränk in der Braumanufaktur Schalken in Wien-Ottakring – vegan und nachhaltig und in Zusammenarbeit mit einer Brauerin.

Doch nicht nur im 16. Wiener Gemeindebezirk, sondern auch im 23. wird regelmäßig der Braukessel angeworfen – und zwar im Kellergeschoß des Pensionistenheims Haus Atzgersdorf.