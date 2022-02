Burgenländer kreiert das erste Bohnenbier Österreichs

Der "Bohna Vista local hub"

Ende des Vorjahres wurde der „Bohna Vista Local Hub“ ins Leben gerufen. „Alles für die Bohne“ – so lautet das Motto der Initiative, die sich ganz der gesunden Hülsenfrucht verschrieben hat. Mit im Boot sind neben dem Erfinder des neuen Bohnenbiers, Roland Pöttschacher, auch ORF-„Kräuterhexe“ Uschi Zezelitsch und der Biobauer Harald Strassner aus Pöttsching. Gemeinsam hegen sie die Leidenschaft für das 8.000 Jahre alte Grundnahrungsmittel.

„Die Gartenbohne vor den Vorhang zu holen ist Teil unserer gemeinsamen Mission“, erklären die Vereinsmitglieder auf ihrer Internetseite (bohnavista.com). Ziel sei es, die Artenvielfalt zu erhalten und Sorten sowie Produkte weiter zu entwickeln. 100 Sorten von verschiedenen Quellen hat Pöttschacher bereits gesammelt. Die Bohnensamen setzt er in seinem Schaugarten in Loipersbach an.

Auch Strassner hat 32 Bohnenraritäten, die die letzten ihrer Art in ganz Europa sind, auf seinem Versuchsacker angebaut und geerntet. Heuer will der Verein zum „Bohnen-Kongress“ laden. Da soll sich – erraten – alles um die Bohne drehen.