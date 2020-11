Gute Corona-Nachricht: Immunität könnte über Jahre bestehen bleiben

Wie lange hält nach einer durchgemachten Coronavirus-Infektion der Schutz des Immunsystems vor einer neuerlichen Infektion an? Möglicherweise Jahre, sagen die Autoren einer neuen Studie, die die Reaktion des Immunsystems über einen längeren Zeitraum bisher am detailliertesten untersucht haben. Obwohl eine abschließende Beurteilung derzeit noch schwierig ist, hat diese Arbeit die Zuversicht vieler Forscher in einen lang anhaltenden Schutz gestärkt.

Die Studie ist vorerst nur als Vorabdruck erschienen, der noch nicht von anderen Kollegen fachlich begutachtet wurde. Auch der österreichische Virologe Florian Krammer ist einer der Studienautoren.