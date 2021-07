Großbritannien: Keine Maskenpflicht trotz hoher Infektionszahlen?

Rund 25.000 Menschen stecken sich derzeit täglich in Großbritannien mit dem neuen Coronavirus an, Tendenz steigend, auch die Spitalsaufnahmen steigen, zwar deutlich langsamer, aber doch. Trotzdem sollen ab 19. Juli alle Schutzmaßnahmen - darunter die Maskenpflicht in Innenräumen wie Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln - aufgehoben werden. Auch sollen wieder Treffen in unbegrenzt großen Gruppen möglich sein und auch die Nachtgastronomie wieder öffnen. Jetzt spitzt sich die Debatte um die Öffnungen zu.

England gehe in eine Periode ohne Einschränkungen, Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken werden zur "persönlichen Verantwortung", sagte Wohnbauminister Robert Jenrick in einem Interview mit Sky News. Er selbst werde keine Masken mehr tragen. Jenrick gestand auch ein, dass die Fallzahlen deutlich steigen könnten: "Aber wir kommen jetzt in eine neue Phase, in der wir lernen müssen mit dem Virus zu leben, selbst Vorsichtsmaßnahmen zu setzen und als Individuen persönliche Verantwortung zu übernehmen."