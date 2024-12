Grippewelle rollt an: Was bedeutet das für die bevorstehenden Feiertage?

"Wir sehen eine deutliche Influenza-Aktivität"

Die Entwicklung lässt sich auch am SARI-Dashboard ablesen. Es zeigt die stationären Aufnahmen in österreichischen Krankenhäusern mit Diagnosen von Schweren Akuten Respiratorischen Infektionen (SARI) – dazu zählt auch die Grippe: Aktuell werden rund 30 Personen mit schweren Grippe-Verläufen auf Normalstationen sowie eine Person auf einer Intensivstation betreut. In ganz Österreich waren vergangene Woche rund 80.000 ÖGK-Versicherte wegen eines grippalen Infekts krankgemeldet, deutlich weniger als zur selben Zeit im Vorjahr (110.000). 700 Personen sind momentan explizit wegen einer Grippe krankgeschrieben.

"Wir sehen also eine deutliche Influenza-Aktivität", sagt die Virologin. In einer echten Ansteckungswelle befinde man sich aber noch nicht: "Derzeit sind die Infektionsherde noch regional begrenzt und wir beobachten kein epidemisches Geschehen, wenngleich die Grippe-Ansteckungen bereits die Covid-Infektionen übersteigen."