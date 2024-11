"Kinder ab zwei Jahren bekommen einen Lebendimpfstoff nasal verabreicht. Wenn B Yamagata nicht mehr zirkuliert, sollte man das Lebendvirus nicht mehr verimpfen, um die theoretisch existierende Möglichkeit, dass es so weitergegeben wird, auszuschließen", sagt Redlberger-Fritz. "Deswegen hat man die B-Yamagata-Linie bei Kindern rasch rausgenommen." Erwachsene erhalten per Injektion ein inaktiviertes Virus. Tatsächlich ist es noch nie vorgekommen, dass eine per Influenza-Lebendimpfstoff geimpfte Person ein Virus weitergegeben hat. "Aber man kann das Virus ein paar Tage nach der Impfung in den oberen Atemwegen nachweisen und die WHO ist hier sehr vorsichtig und will alle Bedenken, so theoretisch sie auch sein mögen, umgehen."

Trivalente Impfstoffe wohl in der Grippesaison 2025/2026

Ob in der Impfsaison 2025/2026 ausschließlich trivalente Impfstoffe gegen Influenza angeboten werden, sei laut Gesundheitsministerium von der WHO-Empfehlung abhängig. "Sie wird voraussichtlich im April 2025 vorliegen." Jedes Jahr im Februar überlegt die WHO, wie die Grippeimpfstoffe der kommenden Saison konzipiert sein sollten, um die Menschen bestmöglich zu schützen, und damit die Hersteller genug Zeit haben, ausreichend Dosen bis zum Beginn der Impfsaison zu produzieren.