Grippe, Covid, RSV: Wann und für wen jetzt Impfungen empfohlen werden

Befinden wir uns bereits in einer Grippewelle? Wann sollte man sich gegen Grippe impfen lassen?

Noch gibt es in Österreich keine Grippeaktivität, wie Untersuchungen des Instituts für Virologie an der MedUni Wien zeigen, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz. "Die ersten Fälle treten meist Ende November, Anfang Dezember auf, sodass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, sich gegen Grippe impfen zu lassen", betont die Expertin. Die Grippeimpfung sollte idealerweise Ende Oktober, Anfang November erfolgen. Sie ist kostenlos und wird von vielen niedergelassenen Haus- und Kinderärzten sowie in vielen Betrieben durchgeführt.

Für Kinder ab zwei bis 18 Jahren gibt es einen nasalen Impfstoff (Fluenz), der aufgeteilt auf beide Nasenlöcher verabreicht wird. Allen anderen wird der Grippeimpfstoff per Spritze verabreicht, er wird jährlich angepasst, da sich Influenza-Viren sehr schnell verändern. Die jährliche Impfung wird vor allem Risikopersonen, insbesondere Personen ab 60 Jahren, bei chronischen Erkrankungen oder für Personal im Gesundheitswesen und in der Altenpflege empfohlen.

Kann man die Grippeimpfung mit der Covid-Impfung kombinieren?

Laut Redlberger-Fritz spricht nichts dagegen, beide Impfungen zu kombinieren. Eine aktuelle US-Studie zeigt, dass die sogenannte Covid-Influenza-Simultanimpfung nicht belastender ist, als eine getrennte Verabreichung. An der Studie nahmen 335 Personen ab einem Alter von fünf Jahren teil. Ein Teil erhielt die beiden Impfungen gleichzeitig, der andere zeitversetzt. Impfreaktionen wie Fieber, Schüttelfrost, Muskel- oder Gelenksschmerzen innerhalb von sieben Tagen danach traten bei einem Viertel der Personen mit Simultanimpfung auf. Zum Vergleich: Bei jenen mit zeitlich versetzter Impfung war es ein Drittel.

Statistisch gesehen war dieser Unterschied nicht signifikant. Wer sich also beide Impfungen an einem Termin geben lassen will, muss offenbar nicht mit mehr Impfreaktionen rechnen. Auch frühere Studien zeigen, dass die beiden Impfungen gleichzeitig verabreicht werden können, es sollte eine in den linken Arm, die andere in den rechten Arm geimpft werden. "Wenn man in der Vergangenheit stark auf eine der beiden Impfungen reagiert hat, empfehle ich, die Impfungen einzeln zu machen. Das ist individuell aber unterschiedlich", sagt Redlberger-Fritz.