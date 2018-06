Gesundenuntersuchung: Kommt der HIV-Test für alle?

Voraussetzung ist, dass das diagnostische Fenster in Bezug auf den letzten Thailand-Aufenthalt berücksichtigt wird. Dieses beschreibt den Zeitraum zwischen einer Infektion und dem Zeitpunkt, ab dem diese im Blut nachgewiesen werden kann. Für einen Bluttest sind sechs Wochen Abstand zur Infektion nötig, in denen der Körper erste Antikörper gegen das HI-Virus bildet. Für Wolfgang Wilhelm, Obmann der Wiener Aids Hilfe, ist zwar jeder HIV-Test, der zu einer raschen Diagnose führt, sinnvoll, um früh mit der Therapie zu beginnen und weitere Ansteckungen zu verhindern. Das Vorhaben, den Test in die Vorsorgeuntersuchung aufzunehmen, sieht er aber skeptisch: „Es ist jetzt schon so, dass ein HIV-Test beim Arzt durch die Krankenkassen erstattet wird, wenn es Anzeichen für eine Infektion gibt. Bei der Aids Hilfe kann man sich darüber hinaus österreichweit sehr niederschwellig und kostenfrei testen lassen.“ (Infos unter aidshilfen.at)

Schon jetzt würden hierzulande deutlich mehr HIV-Tests stattfinden als in anderen EU-Ländern – die Zahl der späten HIV-Diagnosen sei jedoch nicht niedriger. „Es werden nicht immer jene mit hohem Risiko erreicht. Es braucht eine nationale Teststrategie, um den HIV-Test in Zukunft noch zielgerichteter anbieten zu können“, sagt Wilhelm.

Die Kosten der HIV-Tests in der Gesundenuntersuchung könnten dann in den Ausbau des Testangebots der Aidshilfen fließen. Mit 70 bis 80 Erstdiagnosen pro Jahr (von insgesamt 400 österreichweit) erfassen diese schon jetzt einen großen Teil der Neudiagnosen. Der größte Teil der HIV-Tests erfolgt bei Spitalspatienten.