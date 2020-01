Hautkrankheit Krätze tritt in Österreich wieder häufiger auf

Auch wenn es so scheint: Ausgestorben war die Hautkrankheit Krätze – in Fachkreisen Skrabie genannt – niemals. Sie ist allerdings etwas aus dem Blick geraten. Allerdings erhöhten sich die Zahlen zwischen 2017 und 2019 stärker als sonst. Da sich die Milben sehr rasch ausbreiten und die Krankheit in Zyklen auftritt, sorgen Meldungen immer wieder für Verunsicherung.

Zuletzt waren etwa in Kindergärten in Tirol mehrere Fälle registriert worden und auch im Wiener AKH kennt man die Problematik.Es liegt in der Natur der Erkrankung, dass sie in Wellen auftritt. Ein spezielles Muster, warum es zu Ausbrüchen ist, ist laut Exprten aber nicht erkennbar. Die Krankheit trete in allen Bevölkerungsschichten auf, Migranten sind entgegen Vorurteilen nicht häufiger betroffen.

Ein Grund für das Ansteigen: Die Milben, die den Juckreiz auslösen, sind zunehmend resistent auf Medikamente.

Parasit nistet sich ein

Krätze entsteht, weil die Milbenweibchen ihre Eier und Kot in der Haut ihrer Wirte ablegen. Dazu graben sie kleine Gänge in die Haut. Das alles zusammen irritiert die Haut, Juckreiz und rötliche Ekzeme machen sich bemerkbar. Betroffene sollten unbedingt zum Arzt, denn ohne Behandung verschlimmern sich die Symptome.

Übertragen wird Krätze durch intensiven Hautkontakt, der länger als zehn Minuten anhält – und nicht vorrangig durch mangelnde Hygiene. Auch die Flüchtlingswelle ist nicht für Anstiege in den vergangenen Jahren verantwortlich, betonen Experten.