Das große Jucken: Krätze nimmt in Österreich zu

An der Grazer Universitätsklinik wurden 2018 rund 1400 Behandlungen verzeichnet – darunter fallen auch Patienten, die mehrmals in die Ambulanz kommen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Im Schnitt kommen pro Tag fünf bis zehn Krätze-Patienten in die Ambulanz.

Ähnlich ist es im Wiener AKH: 2018 wurden rund 1200 Fälle registriert. Im Dezember waren es dreimal so viele wie im Jahr davor. Auch in der Innsbrucker Klinik für Dermatologie waren es 2018 dreimal so viele wie 2017. „Hinzu kommt, dass nicht alle in die Ambulanz kommen. Wir wissen auch von Hausärzten und Hautärzten aus dem niedergelassenen Bereich, dass die Zahl der Krätze-Patienten steigt“, sagt Alessandra Handisurya, Leiterin der Dermatologie-Ambulanz am AKH Wien. Einzelne Apotheken berichten auf KURIER-Anfrage über eine gestiegene Nachfrage nach Mitteln zur Behandlung von Krätze und teilweise von Lieferengpässen.