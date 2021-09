Geladene Gesellschaft: Wenn die Corona-Wut überkocht

Paradies für Hater

Besonders deutlich bildet sich das brodelnde Reservoir an Wut und das Ausmaß der gesellschaftlichen Spaltung in den sozialen Medien ab. "Sie sind ein ideales Spielfeld für alle, die Aggressionen abbauen wollen", sagt Haller, der der virtuellen Entladung auch Positives abgewinnen kann: "Die Alternative wäre, dass sie durch echte Tätlichkeiten abgebaut werden. Von zwei schlechten Möglichkeiten ist es die bessere."

Derzeit fühlen sich die Impfskeptiker zunehmend unter Druck gesetzt – sie wechseln in den Angriffs- und Verteidigungsmodus. Haller warnt davor, alle Corona-Rebellen in einen Topf zu werfen: "Es muss uns klar sein, dass es sich nicht um eine homogene Gruppe handelt. Es gibt eine radikale – zugegeben, sehr laute – Minderheit, die den Ton der Diskussion bestimmt. Wir sprechen von zwei bis drei Prozent, die auch durch intensive Aufklärung nicht erreicht werden können." Im Gegenteil: "Sie igeln sich noch mehr in ihrer Haltung ein."