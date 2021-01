Nach eigener Corona-Erkrankung: Was tun gegen Schuldgefühle?

Sozialer Kitt

Schuldgefühle gelten als soziale Emotion. In gesellschaftlichen Gefügen erfüllen sie eine wichtige Funktion: „Sie wirken ausgleichend, regulierend, ja fast korrigierend“, weiß Psychotherapeut Gerhard Steiner. Was als Reaktion auf Fehlverhalten, Pflichtverletzungen oder Entgleisungen entsteht, schafft auch Ausgleich im zwischenmenschlichen Geben und Nehmen. Reue kann Lernprozesse in Gang setzen, die umsichtigeres Verhalten beim Einzelnen entstehen lassen. Steiner sieht darin gerade jetzt Potenzial: „Wenn man nach einer Ansteckung moralische Zweifel am eigenen Verhalten hegt, bietet es sich an, die Situation und ihre Entstehungsgeschichte zu reflektieren. ,Habe ich Hygienemaßnahmen missachtet? Oder ist die Infektion schicksalhaft und unvermeidbar gewesen?‘“

Wichtig sei, Schuld von Schuldgefühlen zu unterscheiden: „Schuldgefühle sind nicht immer an Schuld geknüpft. Wer Schuld hat, muss sich nicht zwingend schuldig fühlen. Wer sich schuldig fühlt, muss nicht notwendigerweise schuld sein.“

Gerade in Zeiten der Pandemie wird auf Solidarität und Zusammenhalt zur Eindämmung des Virus gepocht. Gleichzeitig bieten Gefühle von Kontrollverlust und Machtlosigkeit einen Nährboden für Selbstvorwürfe.