Corona-Shaming: "Wurde wie eine Aussätzige behandelt"

Termin-Verweigerung

Nachdem die erste Coronavirus-Infektion Deutschlands auf das in der Nähe vom Starnberger See liegende Stockdorf zurückverfolgt werden konnte und Anfang März schließlich der Lockdown kam, wandte sich die zweifache Mutter in ihrer neuen Heimat in der Nähe von Stuttgart an ihre Hausärztin. Für diese stand schnell fest: Höllrigl hatte eine SARS-CoV-2-Infektion hinter sich. Sie schickte die Südtirolerin aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme, neben starkem Haarausfall auch Atembeschwerden, zu einem Lungenröntgen und einem Kardiologen.

Eine nervliche Belastungsprobe, wie sich herausstellen sollte: „Auf der Überweisung stand, dass ich bereits im Jänner krank war und die Röntgenassistentin wollte mich nicht einmal angreifen“, erinnert sich die Journalistin und Bloggerin. „Beim Kardiologen wurde mir am Empfang mitgeteilt, man könne mich nicht untersuchen, wenn ich keinen negativen Test bringe.“ Noch schlimmer wurde es beim Kinderarzt. Nachdem man ihrem Sohn trotz regelmäßig blau anlaufender Lippen zuerst einen Termin komplett verweigerte, wurde dieser erst exakt zwei Wochen nach ihrem Anruf in der Ordination anberaumt.