Gehirnthrombosen: Was könnte der Auslöser sein?

"Um die Ursache in allen Details aufzuklären, dauert es vielleicht noch Jahre", wird Greinacher von der FAZ zitiert. Er bringt jetzt einen der inaktiven Inhaltsstoffe des Impstoffes ins Gespräch: Dinatriumedetat-Dihydrat (EDTA), ein Bindemittel. Greinacher schreibt in seiner Arbeit, dass es zu Verbindungen von Inhaltsstoffen des Impfstoffes und dem Protein Plättchenfaktor 4 kommt. Konkret nennt er eben das Bindemittel Dinatriumedetat-Dihydrat (EDTA). Versuche mit Mäusen hätten gezeigt, dass diese Substanz an der Einstichstelle die Durchlässigkeit der Gefäße erhöht. Das könnte die Fehlreaktion des Immunsystems gegen Inhaltsstoffe des Impfstoffes begünstigen. Impfstoff-Inhaltsstoffe dürften laut Greinacher einer der Faktoren sein, die eine Rolle bei der fehlerhaften Immunreaktion spielen.