PSA-Test: Warum Experten gegen Reihenuntersuchungen sind

Soll – ähnlich wie bei der Mammografie bei Frauen – Männern ab 45 ohne Verdacht auf Prostatakrebs eine Reihenuntersuchung mittels PSA-Test angeboten werden? Das deutsche „ Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ ( IQWiG) lehnt das in einem neuen Bericht ab: Der Nutzen eines PSA-Screenings wiege den damit verbundenen Schaden nicht auf. Zwar nütze es drei von 1000 Männern innerhalb von zwölf Jahren, indem es ihnen eine Belastung durch eine metastasierte Krebserkrankung erspart oder diese verzögert. Drei von 1000 Patienten werden innerhalb von 16 Jahren vor dem Tod durch ein Prostatakarzinom bewahrt. Die Gesamtsterblichkeit im Studienzeitraum sinke aber nicht – die in der Regel älteren Männer dürften zu einem vergleichbaren Zeitpunkt an einer anderen Ursache sterben.