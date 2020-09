Ernährungsstudie: Wann wir essen bestimmt, was wir essen

Sich gesund und möglichst ausgewogen zu ernähren – im Alltag lässt sich das oft nicht so leicht realisieren. Besser wär’s: Immerhin steht der langfristig übermäßige Konsum von Salz, Fett und Zucker (etwa über stark industriell verarbeitete Lebensmittel) erwiesenermaßen mit gesundheitlichen Problemen in Zusammenhang.

Eine Studie, die kürzlich bei einem internationalen Adipositaskongress, dem European and International Congress on Obesity, vorgestellt wurde, fügt der Debatte um gesunde Ernährung nun eine interessante neue Facette hinzu: Im Zuge der Studie unter der Leitung von Judith Baird von der britischen Ulster University in Northern Ireland offenbarte sich, dass Personen, die abends den größten Teil ihrer Kalorien konsumieren, tendenziell mehr davon essen und sich auch von Nahrung geringerer Qualität ernähren. Dauerhaft spätes Essen könnte demnach ungesunde Ernährung – und damit gesundheitliche Einschränkungen – bedingen.