Warum es keine ungesunden Lebensmittel gibt

Schwarz-Weiß-Denken ist zu einfach

Beim Verband der österreichischen Ernährungswissenschafter sieht man die Beziehung zwischen Mensch und Lebensmitteln überhaupt zu komplex für Kategorisierungen. „Daraus lässt sich keine hilfreiche Einteilung in gute und böse Lebensmittel ableiten.“ Die starre Unterteilung und das Schwarz-Weiß-Denken in Sachen Ernährung sei generell nicht mehr zeitgemäß – und auch wissenschaftlich nicht mehr haltbar, so die Grundaussage aller Gesellschaften. Darunter sind etwa die deutsche, österreichische und Schweizer Gesellschaft für Ernährung, die Berufsverbände der Ernährungswissenschafter dieser Länder und das Deutsche Institut für Ernährungsforschung.