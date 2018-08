Auf mediterrane Ernährung setzen

Um Ihnen nicht Ihre sonntägliche Stimmung zu verderben, gehe ich lieber auf den Part ein, den wir positiv nutzen können: die mediterrane Ernährung. Sie stellt eine pflanzenorientierte Kost dar und ist damit reich an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Nüssen, Samen und Oliven. Weiters zeichnet sie sich aus durch eine moderate Aufnahme von Fisch und Rotwein sowie Olivenöl als Hauptfettquelle. Im Gegensatz dazu werden Milch und -produkte, rotes und verarbeitetes Fleisch kaum verzehrt. In der Toskana wurden 690 Personen über 65 Jahre untersucht. Diejenigen, die sich nach mediterranem Vorbild ernährten, zeigten nach sechs Jahren ein um 70 Prozent reduziertes Risiko für Gebrechlichkeit.

In einer spanischen Untersuchung konnte gezeigt werden, dass Personen, die sich mediterran ernährten, um 47 Prozent weniger an Gewichtsverlust und verlangsamtem Gehen litten. Britische Frauen mit mediterranem Lebensstil weisen mehr Muskelkraft sowie Muskelmasse auf, wobei dieser Effekt bei älteren Frauen am stärksten zu beobachten ist. Erklären lässt sich dieser Effekt durch die entzündungshemmenden Substanzen in diversen Nahrungsmitteln.

Die äußeren Schichten von Vollkorn enthalten sogenannte Phytochemikalien. Lachs und Avocado bestechen mit den bekannten Omega-3-Fettsäuren. Extra Vergine Olivenöl besitzt das Oleocanthal. Wie schon eingangs erwähnt, spreche ich hier nicht von einer Diät, sondern von einer Lebensweise. Und diese besteht nun einmal nicht nur aus Ernährung. Dieser Lebensstil wird erst komplett durch zumindest dreißig Minuten tägliche Bewegung.

Essen Sie also weiter, als würde es ewig Sommer bleiben, mit dem Vorteil, dass es nun nicht mehr zu heiß für Sport ist!

Silke Kranz ist diplomierte Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell