Kann der Konsum von Fleisch und Fleischwaren auch das Diabetesrisiko erhöhen?

Die Überschrift in der britischen Tageszeitung The Guardian klingt alarmierend: "Zwei Scheiben Schinken pro Tag können das Risiko für Typ-2-Diabetes um 15 % erhöhen, so eine Studie". Die New York Times formuliert es zurückhaltender: "Neue Studien legen nahe, dass Fleischkonsum mit Diabetesrisiko verbunden ist." Doch was ist der Hintergrund dieser Schlagzeilen?