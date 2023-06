Globale Diabetes-Krise: Bis 2050 mehr als 1,3 Milliarden Betroffene

Kaskade an Ungleichheiten macht Menschen krank

Doch Übergewicht ist nicht der einzige Faktor, der Diabetes befeuert: Struktureller Rassismus, dem ethnische Minderheiten ausgesetzt sind, und "geografische Ungleichheit" beschleunigen die Raten von Diabetes, Krankheiten und frühzeitigem Versterben in der ganzen Welt, so die Autorinnen und Autoren. Menschen aus marginalisierten Gruppen hätten seltener Zugang zu wichtigen Medikamenten wie Insulin, eine schlechtere Blutzuckerkontrolle, geringere Lebensqualität und geringere Lebenserwartung.

Die Corona-Pandemie habe diese Situation zusätzlich verschärft. Menschen mit Diabetes haben und hatten zudem ein doppelt so hohes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf.

Alisha Wade, Mitautorin und Endokrinologin an der University of the Witwatersrand in Südafrika, wird dazu im Guardian zitiert: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Auswirkungen sozialer und wirtschaftlicher Faktoren auf Diabetes anerkannt, verstanden und in die Bemühungen zur Eindämmung der globalen Diabetes-Krise einbezogen werden."

In Österreich gibt es laut Schätzungen des Gesundheitsministeriums rund 600.000 Menschen mit Diabetes, von diesen wissen allerdings rund 20 Prozent (noch) nichts von ihrer Erkrankung. Den überwiegenden Anteil – rund 90 Prozent – stellen dabei die Typ-2-Diabetiker dar.