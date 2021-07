Ernährung: Gibt es Lebensmittel, die "Feinde" für das Herz sind?

Die Geschichte solcher einseitiger Interventionen ist lang. So wurden jahrelang Eier als 'Cholesterinbomben' verdammt, Kohlenhydrate kamen genauso in Verruf wie fettreiche Kost. Das Pendeln zwischen den Extremen scheint nicht sehr effizient beim Zurückdrängen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen gewesen zu sein. Immerhin ging ein Großteil der verringerten Mortalitätsraten durch Herzinfarkt & Co. weniger auf einen gesünderen Lebensstil der Menschen in den westlichen Industriestaaten als auf verbesserte Therapiemöglichkeiten im Krankheitsfall zurück.

Was allgemein gilt

Natürlich gelten einige grundlegende Dinge ganz allgemein. "Insgesamt gibt es durchgängig wissenschaftliche Hinweise, dass für gesunde Erwachsene ein geringer Konsum an Salz und Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs - bei einem erhöhten Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, Obst, Gemüse und Nüssen - mit einem geringeren Risiko für Gefäßverkalkung verknüpft sind. Das gilt auch für den Ersatz von Butter und anderen tierischen Fetten durch Pflanzenfette nicht-tropischen Ursprungs wie Olivenöl", schrieb die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zu der neuen Publikation.

Während rotes Fleisch und verarbeitete Produkte (z.B. Wurstwaren) mit einem höheren Herz-Kreislauf-Risiko in Verbindung zu bringen sei, bestehe ein solcher Zusammenhang für Geflügel nicht. Hühnerfleisch etc. Sei bei Mengen von bis zu dreimal hundert Gramm pro Woche unbedenklich. Rotes Fleisch (Rind, Schwein, Lamm) sollte nicht öfter als zweimal pro Woche (je 100 Gramm) konsumiert werden. Speck, Wurst, Salami & Co. Sollten hingegen die Ausnahme sein.