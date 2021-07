Essen bei Hitze: Mehr als nur grüner Salat

SPAGHETTISALAT

Zutaten

500 g Spaghetti, 1 Packung Hirtenkäse (oder Feta), 150 g Cocktailtomaten, ½ Gurke, 100 Gramm Rucola, Basilikum, 1 Handvoll Pinienkerne, 4 EL Olivenöl, 2 EL Aceto balsamico,

Salz, Pfeffer, 1 Knoblauchzehe (gerieben)

Rezept

Spaghetti in der Mitte auseinanderbrechen, in kochendem Salzwasser bissfest kochen. Dann mit kaltem Wasser abschrecken.

Käse würfeln, Cocktailtomaten waschen und halbieren. Gurke schälen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und vierteln. Mit Öl, Balsamico und den Gewürzen das Dressing zubereiten und mit den Zutaten vermischen. Kaltstellen. Kurz vor dem Servieren Rucola dazugeben

PANZANELLA

Zutaten

250 g Weißbrot (Panini, Ciabatta o. Ä.), 2 große Paradeiser, 2 Lauchzwiebel, 1 gelbe Paprikaschote, 4 eingelegte, getrocknete Tomaten, 1 EL Kapern, 2 Zehen Knoblauch, ca. 15 Blätter Basilikum, 2 Stängel Petersilie, 3 EL Weißweinessig, 1 EL Aceto balsamico, 6 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer

Rezept

Weißbrot in Würfel schneiden. In Olivenöl rösten. Paradeiser, Paprika würfeln, Lauch in feine Ringe schneiden. Knoblauchzehe, Kapern und getrocknete Tomaten mit etwas vom Öl vermengen und fein hacken. Mit den Brotwürfeln vermischen. Über alles Öl und beide Essige untermischen. Mit gehackten Kräutern, Salz und Pfeffer würzen und für etwa 1 Stunde in den Kühlschrank stellen