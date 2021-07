Gute Gründe, warum man Thunfisch-Salat essen darf

So bereitet der Haubenkoch Thunfisch-Salat zu

Im Sommer braucht es laut Haubenkoch Helmut Österreicher eine klare, frische Marinade – im Winter hingegen darf es eine molligere, fettere Variante sein: "Olivenöl oder ein neutrales Speiseöl und dazu ein Weinessig: oft ist ein Balsamico-Essig zu süß."

Für die Grundsalatmischung eignen sich grüne Blattsalate, Paradeiser und Salatgurke. "Außerdem passen Schnittlauch und Petersilie. Ich gebe auch gerne feingehackten Liebstöckel dazu, aber hier muss man beim Dosieren sehr vorsichtig sein."

Und ganz wichtig: "Die Thunfisch-Stücke soll man sehen können." Also nicht damit geizen. "Wer noch ein hart gekochtes Ei untermischt, ist garantiert auf der Sättigungsseite. Das habe ich in meinen Karriere-Anfängen auch gerne gemacht."

Wer mehr Zeit für die Zubereitung hat, sollte eine warme Variante in Betracht ziehen: "Ich liebe harte Salate wie Schalotten, Zucchini, rote und grüne Paprike, wenn sie für kurz geschmort wurden."

Und das funtkioniert so: Das Gemüse in Olivenöl zugedeckt vier Minuten anschwitzen und mit Salz, Lorbeer und Oregano abschmecken. Wer will, kann das Gemüse leicht auskühlen lassen und dann in ein Rexglas abfüllen.