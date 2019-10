Scampi oder Shrimp: So erkennen Sie, ob das Restaurant trickst

Mittlerweile gibt es Indoor-Aquafarmen in Deutschland und Österreich: "Es sind erste Ansätze für die Zukunft: So gibt es in München einen Zuchtbetrieb und in Hall in Tirol gibt es mit der österreichischen Alpengarnele ein großartiges Projekt, das in die richtige Richtung geht."

Diese Garnelen bilden preislich eine Ausnahme: Sie sind noch teurer als ihre Zucht-Kollegen aus Asien, die wir als Massenware in der Tiefkühlabteilung im Supermarkt finden.