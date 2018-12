Das Geschäft mit dem Karpfen: Vermehrt Fisch auf dem Tisch

Zwar steigt die Eigenproduktion in Österreich, trotzdem ist noch viel zu tun, meint Mößmer mit Blick auf die Förderlandschaft. „ Österreich stellt europaweit am geringsten Mittel für die Aquakultur zur Verfügung – und die Gelder sind auch schon aufgebraucht.“ Geflossen seien sie in Kreislaufanlagen. „Diese Industrieanlagen kann man sich vorstellen wie die Käfighaltung bei Hühnern.

Es gibt keine Natur, nur einen Computer, der alles kontrolliert.“ Vereinfacht gesagt handle es sich um große Badewannen, die nebst Sauerstofftanks und integrierten Kläranlagen stehen, die das verbrauchte Wasser letztlich wieder zu den Fischen zurück pumpen. Von Natur keine Spur, findet der Bio-Bauer.

Der Selbstversorgungsgrad Österreichs mit Süßwasserfischen liegt bei 30 Prozent. Im Jahr 2017 wurden österreichweit rund 3866 Tonnen Speisefisch von den 482 Aquakultur-Unternehmen produziert – ein Plus von elf Prozent gegenüber 2016. Dazu kommen 160 Tonnen, die von Berufsfischern an den Seen angelandet werden.

Die österreichischen Tiere werden fast zur Gänze direkt von den Erzeugerbetrieben vermarktet, also ab Hof oder direkt an die gehobene Gastronomie verkauft, heißt es in einem Bericht des Nachhaltigkeitsministeriums. Eben, weil die heimischen Produzenten preislich nicht mit der Billigkonkurrenz aus dem Ausland mithalten können. Jeder zweite hier verkaufte Karpfen wird importiert, allen voran aus Tschechien. Forellen kommen im großen Stil aus Frankreich, Spanien und der Türkei.