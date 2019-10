Top 5 Hawaii-Feeling: Die besten Poke Bowls in Wien

Die Bowls und Salate gibt es im Winter auch mit warmem Reis: vielleicht etwas untypisch, aber eine ziemlich gute Idee. Im Mittelpunkt vom Grasgrün stehen allerdings CBD Food, Hanf-Cookies oder Hanf-Krokant, um die Bowls aufzupeppen. Der Hanf kommt aus österreichischem Bio-Anbau. Wer die Bowls mitnehmen will, bekommt diese in kompostierbaren Rohstoffen wie Zuckerrohr oder Maisstärke verpackt. In der Innenstadt gibt es im Haus der Musik einen Ableger.