Darf man lebende Hummer kochen?

Anders als in der Schweiz und in England gelten also hierzulande bereits strengere Tierschutzregeln für den hochsensiblen Tiere.

Hummer, Langusten, Krebse und Garnelen zählen zu den Krustentieren, zu den Schalentieren zählen u.a. Schnecken und Muscheln. In Österreich ist das Töten von Krusten- und Schalentieren in der Tierschutz-Schlachtverordnung (Fassung vom 01.02.2018, Anhang B) geregelt: Dort heißt es, dass Krusten- und Schalentiere, außer Austern, nicht auf Eis aufbewahrt werden dürfen und nur in stark siedendem Wasser getötet werden dürfen. Weiters: "Das Wasser muss sie vollständig bedecken und nach ihrer Zugabe weitersieden. Abweichend davon dürfen Schalentiere in über 100 Grad Celsius heißem Dampf getötet werden. Krustentiere sind vor dem Töten zu betäuben."