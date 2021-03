Erhöht starker Pollenflug das Risiko für Corona-Infektion?

Eine aktuelle Studie der Technischen Universität München und des Helmholtz Zentrums Müchen bringt unangenehme Neuigkeiten für Allergiker. Die Forscher fanden heraus, dass vor allem starker Pollenflug das Corona-Risiko erhöhe. Die Untersuchung wurde im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" ("PNAS") veröffentlicht.

Die Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen: Gebe es viele Pollen in der Außenluft, stiegen die Infektionszahlen. Die Forscher erklären das damit, dass der Körper bei Pollenflug unter anderem weniger der sogenannten antiviralen Interferone - dadurch reagiere die Körperabwehr auf Viren in den Atemwegen abgeschwächt.

"Schlussfolgerung nicht richtig"

Uwe Berger, Leiter des Pollenwarndiensts der Medizinischen Universität Wien, sieht in der Arbeit, die sein Team vor der Veröffentlichung begutachten sollte, allerdings einen falschen Ansatz. "Die Schlussfolgerung der Studienautoren ist nicht richtig", betont er im KURIER-Gespräch. Dass im Frühjahr 2020 die Pollenkonzentration mit dem Infektionsgeschehen korellierte, sei logisch. "Damals stiegen die Erkrankungszahlen durch die erste Welle natürlich. Daraus einen direkten Schluss und Zusammenhang zu ziehen, ist falsch. Allergiker haben kein erhöhtes Infektionsrisiko."

Aufgrund der Daten des Pollenwarndienstes im Jahr 2020 könne man die Daten der Münchener Studie also nicht bestätigen. "Was wir allerdings sagen können: Allergiker hatten im Vorjahr trotz starken Pollenflugs aufgrund des Mund-Nasen-Schutzes weniger Beschwerden."