Epidemiologe Gartlehner: "Die Behörden sind überfordert"

Vorbild Südkorea

Wesentlich besser und schneller würde das Testen und Tracen in einigen asiatischen Ländern ablaufen, da sie aus ihren Erfahrungen mit SARS und MERS gelernt hätten.

In Südkorea würden nicht nur jene Kontaktpersonen eruiert, die man selbst angesteckt haben könnte, also „nach vorne getraced“, sondern auch geprüft, bei wem man sich selbst angesteckt haben könnte, also „nach hinten getraced“. „Das ist sinnvoll, weil man mittlerweile weiß, dass 20 Prozent der mit dem Coronavirus Infizierten für 80 Prozent der folgenden Infektionen verantwortlich sind“, erklärt Gartlehner. Dass diese Strategie derzeit in Österreich so nicht verfolgt wird, habe einen wesentlichen Hintergrund: „Die Behörden sind personell unterbesetzt überfordert, und zwar schon damit, jene Kontaktpersonen ausfindig zu machen, die man selbst angesteckt haben könnte.“ Die Vorgehensweise beim Contact Tracing kann hierzulande in den Bundesländern unterschiedlich sein, genauso wie die Anzahl der dafür eingesetzten Mitarbeiter, jedoch sind die Zielvorgaben des Bundes einzuhalten, sprich die 24-24-24-Regel.

Diese Vorgabe bewertet Gartlehner als „gar nicht so besonders ambitioniert, aber derzeit sind wir in manchen Regionen Österreichs meilenweit davon entfernt. Je besser Testen und Kontaktnachverfolgung funktionieren, desto eher bekommen wir die Situation in den Griff.“