Quarantäne-Kontrolle: An vorderster Front im Corona-Kampf

Den beiden Burschen ist die Überraschung ins Gesicht geschrieben, als sie am Mittwochnachmittag ihre Wohnungstür öffnen und plötzlich ein Mann im weißen Schutzanzug vor ihnen steht. „Quarantänekontrolle“, sagt Gerald Csefan im selben Moment. Csefan ist Mitarbeiter der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien. In seiner Aufmachung würde man ihn aber eher in einem Atomkraftwerk erwarten.

Tatsächlich befindet er sich in einem Wohnhaus an der Spittelauer Lände, um zu überprüfen, ob sich die Großmutter der Burschen auch tatsächlich an die behördlich angeordnete Quarantäne hält. Die Frau liegt gerade im Bett, Csefan muss also in die Wohnung, um den Ausweis der Frau zu kontrollieren, sich nach Symptomen zu erkundigen und sie zu erinnern, dass sie noch drei Tage zu Hause bleiben muss.

Entsorgung im eigenen Müllsack

Danach ist die Kontrolle auch schon wieder erledigt und die Tür der Wohnung schließt sich für die nächsten drei Tage. Denn als Vorsichtsmaßnahme und aufgrund der räumlichen Nähe wurde die gesamte Familie abgesondert. Zehn Tage Quarantäne also für fünf Personen auf begrenztem Raum.

Zurück beim Auto schält sich Csefan mithilfe eines Kollegen aus dem Schutzanzug. Handschuhe und FFP2-Maske werden sofort im eigens mitgebrachten Müllsack entsorgt. Während des Umziehens muss gefühlt eine Flasche Desinfektionsmittel herhalten. „Mit Kind und Frau geht man auf Nummer sicher“, sagt der Kontrolleur, als er den Anzug endlich abgelegt hat – bei 30 Grad kein einfaches Unterfangen.