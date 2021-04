Empfehlung: Nach AZ oder J&J Impfung auf Schlaganfall-Symptome achten

Die World Stroke Organization (Weltorganisation für Schlaganfälle, WSO) fordert ein erhöhtes Bewusstsein für die Symptome einer seltenen Art von Schlaganfall, die mit den Corona-Impfstoffen von Johnson & Johnson und Astra Zeneca in Verbindung gebracht wurde. Der Aufruf folgt der Aussetzung der Verabreichung des Impfstoffs von Johnson & Johnson in den USA und jüngsten Änderungen der klinischen Leitlinien zur Verwendung des Impfstoffs von Astra Zeneca in Europa aufgrund des seltenen Vorkommens einer zerebralen venösen Sinusthrombose (CVST) bei Patienten, die diese Impfstoffe erhalten haben.

CVST ist jene bereits bekannte seltene Nebenwirkung, die zu einem Blutgerinnsel in der Sinusvene des Gehirns führt. Es handelt sich dabei um eine seltene Störung, die zurzeit ein bis zwei Prozent der weltweiten Schlaganfälle verursacht. Deshalb macht nun auch die WSO darauf aufmerksam, die bereits bekannte Hirnvenenthrombose könnte auch eine seltene Form des Schlaganfalls begünstigen.