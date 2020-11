Warum die Gefühlswelt eine Rolle im Essverhalten spielt

Sich genau Gedanken über sein Essverhalten zu machen, ist letztendlich auch die Lösung, um dem Teufelskreis emotionales Essen, häufig gefolgt von schlechtem Gewissen, Scham und letztendlich mehr Gewicht, zu entkommen. „Es geht um die Betrachtung des eigentlichen Problems“, sagt Vybiral. „Aus Genuss kann schnell Zwang werden – und dann wird aus etwas, das ich mir gönne, ein Ablenken vom eigentlichen Problem, anstatt dieses zu fokussieren.“

Das thematisiert sie auch intensiv mit ihren Klienten, die ihr Ernährungsverhalten wieder in den Griff bekommen wollen. Ein Ernährungstagebuch zu führen hilft, eine neue Sichtweise auf sich selbst zu bekommen. Am bedeutendsten sei es, das Essverhalten einmal von außen zu betrachten: Zu welcher Zeit esse ich bestimmte Speisen? In welcher Situation?

Andere Glücklichmacher suchen

Oft wird dann ersichtlich, dass Essen zu einem Ersatz geworden ist. „Es ist wichtig, andere Wege für die Befriedigung dieses inneren Gefühls zu finden. Diese – und das ist die gute Botschaft, die Ursula Vybrial weitergeben will – gibt es nämlich. In ihren Ernährungsberatungen fällt ihr auf: Häufig ist man sich seiner vielen Möglichkeiten gar nicht bewusst. „Es gibt so viele andere Glücklichmacher, die gar nichts mit Essen zu tun haben.“

Die Palette reicht von Freunden treffen bis zur Wohlfühlmassage oder Bewegung in der Natur. „Es gibt so vieles, das glücklich macht. Natürlich auch gutes Essen. Aber eben nicht nur.“

Schnelle Hungerstiller

Zu wissen, wonach man im Fall von emotionalem Hunger nicht greifen sollte – gut und schön! Aber zu welchen Lebensmittel dann?

Etwa zu Mandeln. „Sie stillen die Lust auf Süßes sehr gut“, sagt Ursula Vybiral. Trockenfrüchte sollte man aufgrund ihrer Kalorienmenge hingegen eher meiden. Ein bis zwei Datteln sind aber erlaubt.

Griechisches Joghurt mit etwas Honig bewährt sich ebenso wie Apfelmus. Oder gerade im Advent ein Bratapfel statt Keksen. „Und warmer Porridge ist sowieso ein richtiges Soul Food.“

Auf der salzigen Seite ersetzen ein paar Oliven und Kapern die Chips, ebenso sind Hummus mit Gemüsesticks Radieschen, Karotten oder Rettichscheiben zu empfehlen.