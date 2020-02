Eine Topfpflanze am Schreibtisch: Wie sie auf die Psyche wirkt

In der ersten Woche wurde in der Früh und am Abend der Puls der Studienteilnehmer gemessen. Darüberhinaus erhoben die Teilnehmer selbst ihre Herzschlagrate zu einem Zeitpunkt des Arbeitstages, an dem sie sich besonders müde fühlten. Dann starrten sie drei Minuten ins Leere irgendwo auf den Schreibtisch und machten anschließend eine zweite Pulsmessung.