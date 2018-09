Was hinter dem Modewort "Waldbaden" steckt

„Wir alle sind heutzutage sehr verkopft“, bemerkt Werner Buchberger. „Viele Menschen stecken in ihrem Hamsterrad fest und fangen mit Waldbaden gar nichts an. Sie gehen maximal zum Laufen in die Natur.“ Und dort setzt sich der Leistungsgedanke, der den Alltag oft vorantreibt, fort: Natürlich sei der Wald ein guter Ort zur sportlichen Betätigung, so Buchberger: „Aber wenn ich ständig auf die Uhr schaue und nachdenke, wie schnell ich unterwegs bin und was ich noch schaffen will, bin ich weit weg vom Spüren, Fühlen, zur Ruhekommen – und von dem, was sich in der Kommunikation mit den Bäumen, dem Wald und einem selbst ergeben kann.“ Buchberger weiß, wovon er spricht. Als Förster im Innviertel begleitet ihn der Wald schon seit 38 Jahren. Zudem hat er Ausbildungen im energetischen Bereich absolviert und macht Workshops und Seminare, in denen die heilende Kraft der Natur, einfache Meditationen und Übungen im Fokus stehen: „In Japan sind Mensch und Natur viel mehr Teil eines Ganzen, in Österreich und in Europa wird das eher getrennt.“ Gerade wenn beim Waldbaden diese esoterische Ebene hinzukäme, hätten viele Probleme, Zugang zu dem Thema zu finden, so Buchberger. Wobei: Für Fans harter Fakten hat die Wissenschaft in jüngster Zeit eine Fülle an Ergebnissen zusammengetragen, die eine Verbindung zwischen Mensch und Natur offenlegen, die weit über die intuitive Wahrnehmung à la „Die Waldluft tut gut“ hinausgeht. Vorreiter ist hier wieder Japan.

Baum der Erkenntnis

„Erst die Daten der vergangenen zehn bis 15 Jahre erlauben es uns, wissenschaftliche Aussagen über die Wirkung des Shinrin Yoku zu treffen“, so Yoshifumi Miyazaki von der Universität Chiba in Japan, der sich selbst seit 1988 in Forschungsarbeiten dem Thema widmet. So habe erst der technische Fortschritt seit dem Jahr 2000 ermöglicht, die Tätigkeit des Gehirns und des vegetativen Nervensystems im Zusammenhang mit Stress genauer zu messen. Und mehrere Studien haben in dieser Zeit belegt, dass die im Speichel messbare Konzentration des Stresshormons Cortisol bereits bei einem 15-minütigen Waldspaziergang merklich abnimmt. Ebenso nachgewiesen ist: Blutdruck und Pulsfrequenz sinken. Yoshifumi Miyazaki selbst machte mithilfe seines Teams auch Alleingänge: 2007 bewiesen sie erstmals, dass sich die präfrontale Hirnaktivität während des Waldbadens – ob spazierend oder sitzend war egal – beruhigte. Das subjektive Gefühl, dass sich Körper und Geist in der Natur besonders gut entspannen, bekam damit auch objektiven Status.

Nicht weniger fleißig war auch Qing Li, ein Pionier der modernen Waldmedizin, an der Nippon Medical School in Tokio: Er entdeckte 2004, dass der Aufenthalt im Wald die Bildung der Killerzellen im Immunsystem unterstützt. Sie bekämpfen nicht nur Viren und Bakterien, sondern erkennen und zerstören Krebszellen (mehr dazu im am Ende des Artikels).