Pflanzen, die Luft verbessern: Dschungel für das Schlafzimmer

Es bleibt zwar etwas übrig, aber der große positive Effekt vom Zimmergrün liegt in erhöhter Luftfeuchtigkeit. „Wir Menschen leben in einer für uns nicht ganz gesunden Umgebung. Wir heizen, haben dichte Fenster, die Luft ist zu trocken.“ Studien aus Holland empfehlen deshalb pro Person und 75 Quadratmeter mindestens drei Pflanzen in der Wohnung. Die verdunsten über die Blattoberflächen, über Erde und Untersetzer. „So trocknet unsere Schleimhaut weniger aus. Außerdem transportiert feuchte Luft die Gerüche besser.“ Weshalb es im Palmenhaus so gut riecht.