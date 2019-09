Axels Terrasseneintopf: Ein Riecher für US-Blumen

Ebenfalls zu großer Bekanntheit hat es mittlerweile die Bitterwurz (Lewisia cotyledon) gebracht. „Eine alte Indianer-Heilpflanze für Magen- und Darmbeschwerden – eine echt typische Gebirgspflanze.“ Allerdings im Westen der USA, in den Rocky Mountains. „Das Problem ist, dass sie bei uns häufig in Gartencentern auf Torf angeboten wird, damit sie schnell in die Blüte kommt und gut gefüttert ist. Dabei ist die Bitterwurz ein Torfhasser. Sie will gar nichts Feuchtes, weil der Wurzelhals sofort wegfault.“ In der amerikanischen Heimat wächst sie aus Felsritzen, was man mit abgemagerter Erde simulieren kann.