Schon 20 Minuten reichen: Wie die Natur den Menschen heilt

Das sagt Ex-Politiker Matthias Strolz: "Ich umarme Bäume nicht"

KURIER: Herr Strolz, gehen Sie noch manchmal in den Wald und umarmen Bäume?

Matthias Strolz: Ich umarme Bäume nicht, aber ich trage diese Zuschreibung mit leichtem Augenzwinkern und gewissem Stolz.

Mittlerweile bestätigt die Wissenschaft immer öfter, dass Natur heilt.

Es freut mich, dass hier jetzt eine Versachlichung stattfindet. Ich bekomme auch Zuschriften von Menschen, die mich auf wissenschaftliche Ergebnisse hinweisen.

Hat es Sie damals gekränkt, dass Sie als „Bäume-Umarmer“ belächelt wurden?

Ich habe damit ja auch kokettiert und gespielt, aber es war keine Zuschreibung, die ich mir gewünscht habe. Ich bin aber als Bergbauernbub naturverbunden und damit nicht alleine. Viele Menschen suchen in der Natur diese wohltuenden Effekte.

Welcher Wald ist „Ihr Wald“?

Wir wohnen in der Nähe des Maurer Waldes und das war auch ein Grund, uns hier niederzulassen. Aber der Wienerwald ist insgesamt ein großes Glück für eine Millionenstadt. Die Luft wird nochmals geklärt, bevor sie in die Stadt kommt. Dazu kommt die Weitläufigkeit. Man erreicht in einer Viertelstunde Gebiete, in denen man halbe Tage keinen Menschen trifft.