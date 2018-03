Einen Partner pflegen: "Das gibt meinem Leben einen Sinn"

Es gebe viele Männer, die in so einer Situation davon laufen: „Es gab viele Jahre in meiner beruflichen Zeit, in denen ich rund sechs Monate unterwegs war. Jetzt schenke ich meiner Frau etwas zurück.“ Durch die Pflege „wurde unsere Beziehung noch intensiver, auf eine besondere Art und Weise fester und zärtlicher. Es ist eine andere Art von Nähe geworden, eine mit vielen kleinen, tiefen Glücksmomenten. Ewa, wenn wir in Abbazia auf einer Hotelterrasse sitzen und in den Sternenhimmel schauen.“

Um nicht auszubrennen, sucht Springer einen Ausgleich. „Ich lese sehr viel, mache Nordic Walking, gehe viel mit unserem Dackel spazieren. Aber mein wirkliches Hobby sind Pferde.“ Springer ist ausgebildeter Gespannfahrer für Ein- und Zweispänner: Einmal die Woche fährt er bei einem Freund in Mannswörth mit einem Pferdegespann aus: „Stall ausmisten, Pferde putzen, anschirren, anspannen, zwei Stunden fahren – das ist Erholung pur.“