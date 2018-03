KURIER-Serie: Aufholbedarf für Pflege in der Schule

Hintermayer hofft, dass Pflegekräfte irgendwann einmal an allen Schulen selbstverständlich sind. „Das wäre eine zeitliche und finanzielle Entlastung für viele Familien.“ Die flächendeckende Einführung von School Nurses, also Pflegern an Schulen, würde Ursula Frohner, Präsidentin des Österreichischen Pflegeverbands, noch aus einem anderen Grund begrüßen: „So würde ein neues Berufsbild in der Pflege entstehen, das Zukunft hat.“ Und diese Pfleger könnten einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Kinder leisten, „indem sie Themen wie Ernährung oder Bewegung ansprechen und so Krankheiten vorbeu gen.“

Zwei grundlegende Konzepte gibt es, wie so ein Schulgesundheitsdienst aussehen könnte: Entweder man hat eine Pflegekraft pro Grätzel oder eine an einem Standort, an dem der Bedarf hoch ist . Hintermayer sieht da zwei Probleme: die Finanzierung und das Personal – derzeit gibt es zu wenig Pfleger.

Weitere Herausforderung: „Es gab eine parlamentarische Enquete zum The ma. Da waren fünf Bundesministerien sowie fünf Landesressorts in den neun Bundesländern involviert, al so 50 Stellen. Allein das macht deutlich, wie schwierig eine Umsetzung der Idee ist,“ sagt Hintermayer.

