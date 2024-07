100 Jahre EEG: Welche Bedeutung die Messung der Gehirnaktivität in Zukunft hat

Es war an einem Sonntag, am 6. Juli 1924: Der deutsche Psychiater Hans Berger hat einen Patienten in sein Labor an der Universität Jena eingeladen, der - von einem zurückliegenden operativen Eingriff am Gehirn - noch eine kleine Öffnung in seiner Schädeldecke hatte. "In diese Öffnung legte er eine Elektrode und konnte so erstmals die elektrische Aktivität des Gehirns messen", sagt Barbara Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Jena zum KURIER - das war das erste EEG (Elektroenzephalogramm). Berger ließ den Patienten Kopfrechnen, die Augen öffnen und schließen - und stellte dabei fest, dass sich die Gehirnaktivität veränderte. "Das war sein großes Ziel, psychische Prozesse sichtbar zu machen."