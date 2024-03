Neuralink: Patient spielt Schach durch Kraft seiner Gedanken

Das Implantat habe ihm die Ausübung zahlreicher seiner Hobbys erleichtert, sagt Arbaugh in dem Neuralink-Video in einem Gespräch mit einem Ingenieur des Unternehmens. Durch die Cursor-Steuerung mittels Gedanken könne er unter anderem das Videospiel "Civilization" spielen, Japanisch und Französisch lernen.

"Kein Durchbruch"

Was Neuralink gezeigt habe, sei kein "Durchbruch", sagte Kip Ludwig, ehemaliger Programmdirektor für Neurotechnologie am National Institute of Health (NIH). "Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium nach der Implantation, und sowohl Neuralink als auch die Probanden müssen noch viel lernen, um die Menge an Informationen, die für die Steuerung zur Verfügung steht, zu maximieren", fügte er hinzu. Dennoch sei es ein guter Ausgangspunkt und eine positive Entwicklung für die Patienten, dass sie mit einem Computer in einer Weise kommunizieren können, die ihnen vor der Implantation nicht möglich war.

Weniger als einen Monat vor der Zulassung der Hirnimplantate für die Erprobung am Menschen hatten Inspektoren der US-Arzneimittelbehörde FDA bei Neuralink Probleme mit den Aufzeichnungen und Qualitätskontrollen von Tierversuchen festgestellt. Neuralink reagierte damals nicht auf Fragen zur FDA-Inspektion.