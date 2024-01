Start-Up von Elon Musk implantiert Chip ins Gehirn

Das Unternehmen Neuralink von Elon Musk hat zum ersten Mal einen drahtlosen Computerchip in das Gehirn eines Patienten eingesetzt. Laut Musk sind die ersten Ergebnisse vielversprechend. Das Produkt soll in Zukunft „Telepathy“ heißen und bei Alzheimer- und Demenzpatienten eingesetzt werden. Die US-Arzneibehörde FDA hat im letzten Jahr eine erste Studie zur Erprobung an Meschen genehmigt.