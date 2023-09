Die ethischen Debatten werden weiter angeheizt werden, doch dem jüngsten Unternehmen im Imperium des Multimilliardärs Elon Musk ist auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung ein erster Zwischenschritt gelungen.

Das Startup Neuralink, das an Hirnimplantaten für Menschen forscht, um deren Leistungsfähigkeit zu steigern, gab am Mittwoch bekannt, von einem unabhängigen Überprüfungsgremium in den USA die Erlaubnis bekommen zu haben, eine erste klinische Studie an Freiwilligen durchzuführen.