Kurzer Verzicht auf das Smartphone bringt laut Studie kaum Vorteile

Reinecke hält wenig davon, bei starker Social-Media- oder Smartphone-Nutzung gleich von Sucht zu sprechen. Das sei "sicherlich in den allermeisten Fällen völlig unbegründet". Es gebe nur einen sehr kleinen Anteil von Nutzerinnen und Nutzern, die tatsächlich problematisches und suchtartiges Verhalten zeigten. Bei diesen lägen zudem häufig verschiedene Suchterkrankungen gleichzeitig vor. Das Smartphone sei letztlich zu einem zentralen Hub geworden für ganz viele verschiedene Anwendungen, die positive wie negative Gewohnheiten hervorrufen könnten, sagte Reinecke. Der zentrale Schritt müsse Selbstreflexion sein. Etwa: "Was mache ich eigentlich mit meinem Smartphone auf Social Media? Was davon erlebe ich als bereichernd? Was tut mir gut?" So könnten potenzielle Negativschleifen durchbrochen werden.