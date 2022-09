Weg mit dem Handy: So gelingt Digital Detox

In der U-Bahn, auf dem Gehsteig, im Meeting, im Restaurant: Das Handy ist immer mit dabei und bekommt oftmals die größte Aufmerksamkeit. Ist das schlimm? Jedenfalls erschöpft es. Doch ist das Handy weg, stresst das in gleichem Maße. Was die Lösung sein kann, erklärt Monika Schmiderer.



KURIER: Wenn man nicht ständig online ist, hat man das Gefühl etwas zu verpassen. Wie wird man das wieder los?

Monika Schmiderer: Die Frage ist, wie sehr haben wir uns schon daran gewöhnt, immer alles kontrollieren zu können und die innere Ruhe ständig im Außen zu suchen. Je mehr wir in dieser Außenorientierung sind, desto weniger können wir Stille, Ruhe und Langeweile aushalten. Das gilt es wieder umzukehren. Wir müssen uns wieder auf uns selber einlassen.

Vertragen manche Menschen den digitalen Dauerbeschuss besser als andere?

Je nach Lebensphase fällt uns das leichter oder schwerer. Je mehr Stress und Druck wir haben, desto stärker wird diese Außenorientierung. Ständig unter Stress und Zeitnot zu sein, verstärkt dieses Symptom. Dadurch entsteht eine gefährliche Abwärtsspirale. Der Stress animiert uns in die virtuelle Welt zu flüchten, und das viele Sein in der virtuellen Zeit erhöht unseren inneren Stress.