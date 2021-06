Die gefährlichsten Corona-Orte: So kann das Risiko gesenkt werden

„Erstens einmal gibt es hier nach wie vor die Maske, vor allem in den Innenräumen“, sagt Hutter. Und auch hier gelte die 3-G-Regel. Vor allem aber sei der Luftaustausch ein wichtiger Punkt: „Ich hoffe, dass das, was wir die ganze Zeit sagen, ernst genommen wird. Wenn das nicht nur am Papier steht, sondern tatsächlich umgesetzt wird, ist von einem niedrigen Infektionsrisiko auszugehen.“