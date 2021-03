Der Arzt, der einen Impfstoff bastelte und ohne Genehmigung verteilte

Eine e-Mail - zumindest ein Teil davon - des Berliner Virologen Christian Drosten wird im Video eingeblendet, auch darin betont dieser: "Man muss natürlich beachten, dass die Produktion eines Impf-Antigens sehr hohe Qualitätsansprüche erfüllt, wenn man den Impfstoff vermarkten will."

Klinischer Test ohne Zulassung

In dem Video erklärt Stöcker, er habe das Antigen zunächst sich selbst gespritzt, dann Freunden und schließlich auch Mitarbeitern. Damit scheint Stöcker jedoch wissenschaftliche Grundsätze der modernen Medizin zu übertreten, weil er sich nicht an die herkömmlichen Studiendesigns hält.

"Die sogenannte klinische Prüfung eines neuen Impfstoffs mit Freiwilligen kann nur erfolgen, wenn sich der zu prüfende Impfstoff vorher in Labor- und Tierversuchen hinsichtlich Wirksamkeit und Verträglichkeit bewährt hat. Auf diese Weise hält man das Risiko für die Studienteilnehmer von vorn herein so gering wie möglich. Stimmen Ethik-Kommission und Arzneimittelbehörde nach Sichtung dieser Ergebnisse und der Prüfung des Studienplans und der Eignung des mitwirkenden Personals zu, kann die Erprobung beginnen", erklärt der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen die übliche Vorgangsweise.

Er habe allerdings Zeit sparen und »deshalb nicht lange um eine amtliche Genehmigung bitten« wollen, erklärt Stöcker in einem Spiegel-Artikel.

64 statt 44.000 Probanden

Stöcker konnte nach eigenen Angaben Virus-neutralisierende Antikörper bei 64 Probanden nachweisen. "Das allein ist derzeit zu wenig, da nicht geklärt ist, wie hoch der Titer an neutralisierenden Antikörpern sein muss, um vor einer Erkrankung zu schützen", entgegnet Experte Kistner im KURIER-Gespräch. Für solche Phase III Studien zur Wirksamkeit vorgesehen sind mindestens 3.000 bis 10.000 Probanden, im Falle von SARS-CoV-2 waren es bis zu 44.000 Probanden.

Wer sich in der Medizingeschichte auskennt, fühlt sich von diesem Versuch an Freiwilligen vielleicht an einen anderen deutschen Arzt erinnert - Robert Koch. Als dieser sein Tuberkulin entwickelte, testete er es auch ohne genaue Studien dazu in seinem Umfeld, darauf folgte ein Skandal. Der Unterschied: das ist 130 Jahre her, zu dieser Zeit gab es noch keine Studiendesigns und strenge Richtlinien wie heute.